"نقلوا رفاته إلى مكان مجهول".. مسلحون ينبشون قبر حافظ الأسد!

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان "بإقدام مسلحين على نبش قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية".



وقال المرصد إن "مسلحين نبشوا قبل حافظ والد الرئيس السابق بشار الأسد، على دفعات، وذلك خلال زيارات متكررة".



ووفق المرصد فقد "تم إخراج رفات حافظ من القبر، ونقلها إلى مكان مجهول".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون سوريون فيديوهات وصور لقبر حافظ وقد جرى نبشه.



وجاءت عملية نبش قبر حافظ بعدما أضرم مسلحون النار في ضريحه، في أعقاب فرار الرئيس السابق بشار الأسد من سوريا في ديسمبر الماضي.



ويقع قبر حافظ في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد.