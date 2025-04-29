بالفيديو: إشتباكات عنيفة في جرمانا

شهدت مدينة جرمانا في ريف دمشق توتراً شديداً أعقبه اندلاع اشتباكات عنيفة، إثر انتشار تسجيل صوتي تضمن إساءة للنبي محمد.



وأفادت وسائل إعلام سورية بأن مجموعات مسلحة حاولت التقدم باتجاه أطراف المدينة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في محيطها، قبل أن تتدخل قوى الأمن العام السوري وتتمكن من صد الهجوم وإجبار المسلحين على التراجع.