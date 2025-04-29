بالفيديو: إشتباكات عنيفة في جرمانا

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
ندّدت المرجعية الدينية للدروز في جرمانا الثلاثاء بـ"الهجوم المسلح غير المبرر" على المدينة الواقعة قرب دمشق، عقب مقتل أربعة مسلحين منهم في اشتباكات خلال الليل مع عناصر أمن ومسلحين تابعين لهم على خلفية توتر ذات طابع طائفي.
أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً بعد كشفه معلومات استخباراتية سرية تتعلق بما يُعرف بـ"عملية البيجرات"، دون تنسيق مسبق مع الجهات الأمنية.