الذهب ينخفض.. والسبب؟

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3314.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.7% لتسجل 3325.10 دولار.

في المقابل، تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.5% إلى 32.98 دولاراً، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% إلى 984.56 دولاراً، بينما خسر البلاديوم 0.4% ليسجل 945.47 دولاراً للأونصة.