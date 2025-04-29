"مؤسف وغير مجدي".. قرار إسرائيلي يثير استنكار فرنسا

اعتبرت فرنسا الثلاثاء أنّ قرار إسرائيل إلغاء تصريح سفر لوفدين فرنسيين "تقودهما جمعيات قالت الدولة العبرية إنّها مرتبطة بمنظمات إرهابية"، هو أمر "مؤسف وغير مجدي ومضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية".





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، إنّ هذه الجمعيات تعمل "من أجل التعاون اللامركزي (جمعية AJPF، وهي جمعية التوأمة بين مخيمات اللاجئين الفلسطينية والمدن الفرنسية)"، مضيفا أنّ "الاتهامات العلنية التي وجهتها السفارة الإسرائيلية في فرنسا بشأن وجود صلة بين هذه الجمعيات ومنظمات إرهابية مرفوضة".