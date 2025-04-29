"طائرات مسيّرة أو تسلل عناصر".. مسؤول إيراني يكشف عن سبب الانفجار!

بينما أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء رجائي إلى 65 شخصا على الأقل، تستمر التحقيقات وسط حالة من القلق.

فقد بدأت فرضيات تتعلق بعمل تخريبي محتمل تطفو إلى السطح،، لا سيما في ظل غياب توضيحات رسمية كافية حول أسباب الحادث بانتظار النتائج، وفق مراقبين.



وما زاد من التكهنات، ما كشفه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب محمد مهدي شهرياري، حول أن "الحادث قد يكون ناجماً عن استخدام طائرات مسيّرة صغيرة أو عن طريق عناصر متسللة"، لموقع "رويداد۲۴" الناطق بالفارسية.



كما شدد على أن "أحد السيناريوهات الأساسية التي يناقشها المحققون هو وقوع عمل تخريبي"، لافتا إلى أنه "على لجنة الأمن القومي أن تتعامل مع هذه الفرضية بجدية".



وأكد شهرياري أن "المعلومات المتوفرة حتى الآن غير مكتملة"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن الحكم النهائي قبل اكتمال التحقيقات، لكن على السلطات ألا تستبعد الاحتمالات كافة، سواء كانت ناتجة عن إهمال تقني أو عمل مدبّر"، وفق كلامه.