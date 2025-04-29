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عربي و دولي

هيئة البث الإسرائيلية: موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير أمام مكتب نتنياهو

2025-04-29 | 10:53
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هيئة البث الإسرائيلية: موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير أمام مكتب نتنياهو
هيئة البث الإسرائيلية: موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير أمام مكتب نتنياهو
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هيئة البث الإسرائيلية: موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير أمام مكتب نتنياهو

عربي و دولي

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تحطيم اسوار المنازل.. تحدٍ جديد بين المراهقين (شاهد الفيديو)

تبحث شرطة نيويورك عن مجموعة من المراهقين المسؤولين عن تنظيم تحدي "رجل كول إيد" يستهدف أسوار المنازل السكنية عبر تحطيمها بواسطة أجسادهم ومن ثم يلوذون بالفرار. هذا التحدي ظهر لاول مرة عام 2023، ويبدو أنه بدأ يكتسب زخمًا من جديد، حيث تلقت شرطة نيويورك ثلاثة بلاغات مؤخرًا، ونقلت وسائل إعلام أميركية عن احد مالكي المنازل في إنديانا، قوله أنه تكبد أضرارًا بقيمة 2200 دولار، حيث يستهدف المراهقون المنازل ذات الأسوار المصنوعة من مادة PVC البلاستيكية لسهولة تفككها.

12:19

تحطيم اسوار المنازل.. تحدٍ جديد بين المراهقين (شاهد الفيديو)

تبحث شرطة نيويورك عن مجموعة من المراهقين المسؤولين عن تنظيم تحدي "رجل كول إيد" يستهدف أسوار المنازل السكنية عبر تحطيمها بواسطة أجسادهم ومن ثم يلوذون بالفرار. هذا التحدي ظهر لاول مرة عام 2023، ويبدو أنه بدأ يكتسب زخمًا من جديد، حيث تلقت شرطة نيويورك ثلاثة بلاغات مؤخرًا، ونقلت وسائل إعلام أميركية عن احد مالكي المنازل في إنديانا، قوله أنه تكبد أضرارًا بقيمة 2200 دولار، حيث يستهدف المراهقون المنازل ذات الأسوار المصنوعة من مادة PVC البلاستيكية لسهولة تفككها.

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