بالاسلحة الثقيلة.. اشتباكات بين الهند وباكستان (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
شهدت مراسم "يوم الذكرى" في تل أبيب حالة من الفوضى والهلع بعدما دوّى إنذار بوجود تهديد أمني لكن المفاجأة كانت في النهاية حيث تبين أن الإنذار كان كاذباً.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه "لا يسعى لمعاقبة شركات صناعة السيارات إذا لم تتمكن من توفير إمدادات قطع الغيار لسياراتها".