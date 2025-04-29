بالاسلحة الثقيلة.. اشتباكات بين الهند وباكستان (شاهد الفيديو)



وثّق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل لحظات إطلاق نار كثيف بين الجانبين الهندي و الباكستاني، وسط حالة من التوتر في المنطقة الحدودية وكانت قد ا ندلعت اشـ.تباكات عنـ،يفة بين القوات الهندية والباكستانية بعد مواجهات عسكرية عقب هجـ.وم شنه مسـ.لحون في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند بإقليم جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.