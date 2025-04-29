هروب جماعي في تل أبيب إثر إنذار أمني... والنتيجة صادمة! (شاهد الفيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وثّق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل لحظات إطلاق نار كثيف بين الجانبين الهندي و الباكستاني، وسط حالة من التوتر في المنطقة الحدودية وكانت قد ا ندلعت اشـ.تباكات عنـ،يفة بين القوات الهندية والباكستانية بعد مواجهات عسكرية عقب هجـ.وم شنه مسـ.لحون في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند بإقليم جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه "لا يسعى لمعاقبة شركات صناعة السيارات إذا لم تتمكن من توفير إمدادات قطع الغيار لسياراتها".