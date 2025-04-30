رسالة أميركا للشرع: لم يتم التطرق للتطبيع مع إسرائيل!

كرر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن بلاده لن تمثل أي تهديد لأي دولة بما في ذلك إسرائيل. وأضاف من نيويورك، "حول مطالب واشنطن من الإدارة الجديدة، بأنها تتفق في معظمها مع مبادئ الحكومة السورية".



كما شدد على رفضه تسييس العقوبات، موضحاً أن الاجتماعات مع المسؤولين الأميركيين ركزت على المصالح المشتركة. وأكد انفتاح بلاده على تطوير علاقات استراتيجية مع أميركا، لافتاً إلى هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين.



كذلك أوضح أن المحادثات مع أميركا مباشرة وعلى أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الوجود العسكري الأميركي يحتاج ترتيباً مع دمشق.



أما عن إسرائيل، فشدد الشيباني على أن واشنطن لم تطلب من بلاده الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وقال: إن رسالة الشرع لأميركا لم تتطرق إلى التطبيع مع إسرائيل.



في الوقت ذاته أكد على أن "الممارسات الإسرائيلية في سوريا مرفوضة، في إشارة منه إلى الضربات التي تنفّذها إسرائيل بين الحين والآخر على الأراضي السورية بينها عمليات تسلل واعتقالات".



وبالنسبة للعلاقات الخارجية، فأشار الوزير السوري إلى أن "بلاده تتواصل مع الشركاء الأوروبيين لعدم تجديد العقوبات عليها".



وحذّر من أن "تجديد العقوبات الأوروبية سيزعزع الاستقرار".