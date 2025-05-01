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عربي و دولي

عمان تعلن تأجيل المحادثات الأميركية - الإيرانية

2025-05-01 | 11:08
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عمان تعلن تأجيل المحادثات الأميركية - الإيرانية
عمان تعلن تأجيل المحادثات الأميركية - الإيرانية

أعلنت سلطنة عُمان اليوم الخميس تأجيل الجولة القادمة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لأسباب لوجستية بعد أن كان من المقرر إجراؤها يوم السبت.

وأجرت واشنطن وطهران مفاوضات خلال الشهر الماضي بشأن اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية.

وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة إكس أنه سيتم إعلان مواعيد جديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأفاد مراسل موقع أكسيوس، الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر بأن الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت، من المرجح أن تؤجل إلى الأسبوع المقبل.

وأضاف أن اجتماعا كان من المقرر عقده يوم الجمعة بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد يؤجل أيضا.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر إنه تم تأجيل الجولة القادمة من المحادثات بسبب المواقف المتضاربة من الجانب الأميركي وتغيير الأطر المعمول بها في الجولات السابقة.

من جانبه، وجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، تحذيرًا مباشرًا لإيران، في منشور على منصة "إكس، في وقت مبكر من صباح الخميس، على خلفية دعم طهران المستمر لجماعة الحوثي في اليمن.

وكتب هيجسيث: "رسالة إلى إيران: نحن نرصد دعمكم القاتل للحوثيين. ونعلم تمامًا ما تفعلونه".

وأضاف محذرًا: "أنتم تعرفون جيدا ما يمكن للجيش الأميركي أن يفعله، وقد تم تحذيركم، ستدفعون الثمن في الزمان والمكان اللذين نختارهما"..

عمان تعلن تأجيل المحادثات الأميركية - الإيرانية

عربي و دولي

المحادثات النووية

إيران

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