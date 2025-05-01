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عربي و دولي

نتنياهو: الانتصار على حماس أكثر أهمية من إعادة الرهائن

2025-05-01 | 12:37
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نتنياهو: الانتصار على حماس أكثر أهمية من إعادة الرهائن
نتنياهو: الانتصار على حماس أكثر أهمية من إعادة الرهائن

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الانتصار على حماس خلال الحرب في قطاع غزة، بأنه يعد هدفاً أكثر أهمية من إعادة الرهائن المحتجزين هناك.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ووسائل إعلام أخرى، الخميس، عن نتنياهو القول إن الإفراج عن المختطفين يعتبر" هدفا مهما للغاية" ولكن هناك هدفاً أسمى.

وقال خلال فعاليات للاحتفال بيوم استقلال إسرائيل "الهدف الأسمى هو الانتصار على أعدائنا، وسنحقق ذلك".

وتابع: "لدينا العديد من الأهداف في هذه الحرب. نريد أن نعيد جميع رهائننا إلى الوطن. لقد أعدنا حتى الآن 147 شخصا أحياء، و196 بالمجمل".

وأضاف: "ما زال هناك ما يصل إلى 24 شخصا أحياء، و59 بالمجمل، ونريد أن نعيد الأحياء منهم والأموات. هذا هدف في غاية الأهمية، لكنه ليس الهدف الأعلى. الهدف الأسمى هو تحقيق النصر على أعدائنا، وهذا ما سنحققه".

نتنياهو: الانتصار على حماس أكثر أهمية من إعادة الرهائن

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

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صدر عن الجيش الإسرائيلي البيان التالي:
" في وقت سابق اليوم تم إجلاء مواطنييْن سورييْن من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل حيث تم نقلهما إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهما داخل سوريا..تنتشر قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل الجيش متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

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