جندي إسرائيلي يُترك وحيداً لـ40 دقيقة.. إليك تفاصيل القصة

قالت قناة 13 الإسرائيلية، أمس الخميس، إن الجيش يحقق في نسيان جندي قبل يومين بمنطقة "محور موراغ" جنوبي قطاع غزة قبل العثور عليه بعد 40 دقيقة، في حادثة وصفت بـ"الخطيرة".

وذكرت أيضا أن الجندي -وهو من وحدة "يهلوم" الهندسية الخاصة التابعة للجيش- بقي وحده بمنطقة محور موراغ قرابة 40 دقيقة بعد أن غادرت وحدته دون أن تنتبه إلى غيابه.