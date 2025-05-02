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عربي و دولي

غارات أميركية ليلية على اليمن.. والحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ

2025-05-02 | 00:25
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غارات أميركية ليلية على اليمن.. والحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ
غارات أميركية ليلية على اليمن.. والحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ

أعلنت جماعة الحوثي -مساء أمس الخميس- أن الطيران الحربي الأميركي شن 13 غارة ليلية على اليمن استهدفت محافظات صنعاء وصعدة والجوف شمالي البلاد. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد واعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الطيران الأميركي شن غارتين على منطقة عطان الجبلية في صنعاء، كما شن غارة على منطقة عصر بمديرية الوحدة جنوب غربي صنعاء وغارة أخرى على مديرية همدان شمال العاصمة.
وأضافت أن الطيران الأميركي استهدف كذلك بـ5 غارات محيط مدينة صعدة شمالي اليمن، وكانت جماعة الحوثي قالت في وقت سابق أمس إن الطيران الأميركي استهدف بـ3 غارات مديرية كتاف في صعدة.
كما لفتت وسائل الإعلام إلى تعرض مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف إلى 4 غارات أميركية أخرى.
ولم تتطرق تلك الأنباء إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الأميركي، كما لم يصدر تعقيب فوري من واشنطن بالخصوص.
وكان الناطق الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع أكد -في وقت سابق أمس- أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" بطائرات مسيرة في بحر العرب.
وأضاف سريع أنهم نفذوا هجوما مزدوجا -على إسرائيل- بمسيرات على أهداف في تل أبيب وعسقلان.
غارات أميركية ليلية على اليمن.. والحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ

عربي و دولي

الحوثيون

اليمن

أميركا

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