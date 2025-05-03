هجوم مسلّح في جامعة أميركية (فيديو)

أصيبت امرأتان بجروح جراء إطلاق نار داخل حرم كلية سبارتان للعلوم الجوية والتكنولوجيا في إنغلوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فيما ألقت الشرطة القبض على مشتبه به بعد مطاردة قصيرة.

وذكر عمدة إنغلوود، جيمس تي بوتس، أن المشتبه به، وهو موظف سابق بالكلية، كان يرتدي زيا يشبه ملابس حراس الأمن ويحمل بندقية.

وأكد بوتس أن الدافع وراء الحادث "متعلق بالعمل في المدرسة"، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن عملا عشوائيا. كما عثر على غلاف طلقة عيار 9 ملم في موقع الحادث.