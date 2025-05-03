هجوم مسلّح في جامعة أميركية (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أكد مسؤولان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة لوكالة "فرانس برس" أن السلطات السورية أوقفت السبت في دمشق طلال ناجي، الأمين العام للفصيل الفلسطيني.
قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، يوم السبت، إنه لا يمكن لأحد أن يضمن بقاء العاصمة الأوكرانية كييف حتى العاشر من أيَّار إذا هاجمت أوكرانيا موسكو خلال احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في 9 من الشهر الجاري.