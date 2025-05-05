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عربي و دولي

"صاروخ اليمن".. تحقيق يكشف السبب وراء فشل التصدي

2025-05-05 | 00:44
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&quot;صاروخ اليمن&quot;.. تحقيق يكشف السبب وراء فشل التصدي
"صاروخ اليمن".. تحقيق يكشف السبب وراء فشل التصدي

كشف تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي سبب الفشل في اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، الأحد، وسقط في منطقة قرب مطار بن غوريون متجاوزا الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأعلن الجيش مساء الأحد، أن "خللا تقنيا" في الصاروخ الموجه للاعتراض كان السبب وراء فشل التصدي للصاروخ البالستي، الذي أطلقته جماعة الحوثي في اليمن، وسقط بالقرب من المطار الدولي.
وبحسب النتائج الأولية للتحقيق، فإن "أنظمة الرصد والتشغيل والإنذار أدت وظائفها بالشكل المطلوب، ومع ذلك، واجه صاروخ الاعتراض مشكلة تقنية أدت إلى فشل عملية الاعتراض".
وحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أطلق الصاروخ من اليمن وتمكن من تجاوز نظام "السهم 3" الإسرائيلي، ونظام "ثاد" الأميركي للدفاع الجوي، محدثا انفجارا قرب المطار، الأمر الذي استدعى فتح سلاح الجو الإسرائيلي تحقيقا شاملا.
"صاروخ اليمن".. تحقيق يكشف السبب وراء فشل التصدي

عربي و دولي

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خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل
03:56

خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب".

03:56

خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب".

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