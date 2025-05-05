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عربي و دولي

"جسم مشبوه" يثير ذعراً في إسرائيل

2025-05-05 | 02:49
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&quot;جسم مشبوه&quot; يثير ذعراً في إسرائيل
"جسم مشبوه" يثير ذعراً في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بالعثور على جسم مشبوه جنوب تل أبيب، كان ملفوفا في علم إسرائيلي.

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية، قد أغلقت الطريق 431 بالقرب من مدينة ريشون لتسيون، جنوبي تل أبيب، وذلك عقب العثور على جسم مشبوه يشتبه بأنه عبوة ناسفة.
وأشارت الشرطة إلى أن الجسم كان ملفوفا بالعلم الإسرائيلي، وقد عثر عليه على جانب الطريق خلال ساعة الذروة، ما أدى إلى استدعاء وحدة تفكيك المتفجرات إلى الموقع.
وقامت الوحدة بتطويق المكان وتحيد الجسم المشبوه، فيما جرى تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود مخاطر إضافية.
وأكدت الشرطة أن الأدلة التي تم جمعها أحيلت إلى مختبرات المتفجرات والأدلة الجنائية لاستكمال التحقيق.
 
"جسم مشبوه" يثير ذعراً في إسرائيل

عربي و دولي

إسرائيل

تل أبيب

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خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل
03:56

خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب".

03:56

خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب".

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