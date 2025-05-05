"جسم مشبوه" يثير ذعراً في إسرائيل

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية، قد أغلقت الطريق 431 بالقرب من مدينة ريشون لتسيون، جنوبي تل أبيب، وذلك عقب العثور على جسم مشبوه يشتبه بأنه عبوة ناسفة.وأشارت الشرطة إلى أن الجسم كان ملفوفا بالعلم الإسرائيلي، وقد عثر عليه على جانب الطريق خلال ساعة الذروة، ما أدى إلى استدعاء وحدة تفكيك المتفجرات إلى الموقع.وقامت الوحدة بتطويق المكان وتحيد الجسم المشبوه، فيما جرى تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود مخاطر إضافية.وأكدت الشرطة أن الأدلة التي تم جمعها أحيلت إلى مختبرات المتفجرات والأدلة الجنائية لاستكمال التحقيق.