هل انتهت في سوريا؟

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "الاتفاق مع واشنطن سيكون ممكنًا إذا كان هدفها عدم حيازة إيران للسلاح النووي"، مشددًا على أن "الدبلوماسية المبنية على الاحترام وتبادل المصالح هي الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق".



