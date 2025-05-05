هل انتهت في سوريا؟

عقب الضربات الإسرائيلية التي شهدتها سوريا الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق في قمة جبل الشيخ.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "الاتفاق مع واشنطن سيكون ممكنًا إذا كان هدفها عدم حيازة إيران للسلاح النووي"، مشددًا على أن "الدبلوماسية المبنية على الاحترام وتبادل المصالح هي الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق".
أثبتت دراسة حديثة أن احتفالات الجماهير في ملاعب كرة القدم قد تُحدث اهتزازات أرضية حقيقية، ما يجعل تعبير "زلزال كروي" أقرب إلى الواقع منه إلى المجاز.