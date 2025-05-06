السماء بلون أحمر! (شاهد الفيديو)

⚡️Footage from the Israeli bombing of Hodeida port in Yemen pic.twitter.com/mVnILwuZS9 — Middle East Observer (@ME_Observer_) May 5, 2025

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "عدوانا أميركيا إسرائيليا استهدف بـ6 غارات ميناء الحديدة"، مشيرة أيضا إلى "عدوان أميركي إسرائيلي على مديرية باجل" في المحافظة نفسها.



ووفقاً للتقارير، شاركت أكثر من 30 طائرة إسرائيلية في هذه الهجمات، مستهدفة منشآت حيوية مثل مصافي النفط ومحطات الطاقة.



وأظهرت مقاطع فيديو سماء الحديدة الساحلية وهي تكتسي اللون الأحمر بسبب الانفجارات التي أحدثها القصف الإسرائيلي العنيف.



ونقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن الهجوم كان إسرائيليا بحتا، لكنه نفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وجاءت هذه الضربات بعد أن فشلت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية في اعتراض صاروخ حوثي، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المطار.



ردًا على هذه التطورات، هدد الحوثيون بمواصلة استهداف المطارات الإسرائيلية، معلنين نيتهم فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل.