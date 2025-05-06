السماء بلون أحمر! (شاهد الفيديو)

⚡️Footage from the Israeli bombing of Hodeida port in Yemen pic.twitter.com/mVnILwuZS9
— Middle East Observer (@ME_Observer_) May 5, 2025
⚡️Footage from the Israeli bombing of Hodeida port in Yemen pic.twitter.com/mVnILwuZS9
بدأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة رسميّة إلى المملكة العربية السعودية وذلك في إطار مشاوراتها المستمرّة مع الجهّات الإقليمية والدولية.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يعرف من أين جاءت الصورة التي أنتجت بالذكاء الاصطناعي وأظهرته في "زي بابا" الفاتيكان.