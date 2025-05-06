ترامب: هذه حقيقة صورتي "بلباس البابا"

وحسب موقع "سي إن إن"، قال ترامب، للصحفيين في المكتب البيضاوي: "اخترع أحدهم صورة لي أرتدي فيها زي البابا، ونشروها على الإنترنت، لست أنا من فعل ذلك لا أعرف من أين جاءت ربما كان الذكاء الاصطناعي، لكنني لا أعرف شيئًا عنه، رأيتها الليلة الماضية".

وأضاف: "في الواقع، وجدت زوجتي أنها لطيفة، قالت: أليس هذا جميلًا؟".

وكان ترامب الذي قال قبل أيام في رد على سؤال أحد المراسلين إنه "يرغب في أن يصبح بابا"، نشر تلك الصورة وهو يرتدي رداءً أبيض وغطاء رأس بابوياً، رافعاً إصبعه، على "تروث سوشيال"، ثم أعاد البيت الأبيض نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).