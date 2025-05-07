بايدن يهاجم ترامب: يحاول إسترضاء روسيا

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بثت اليوم الأربعاء، قال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن أوكرانيا جزء من "روسيا الأم" واعتبر أن "أي شخص يعتقد أنه سيكف عن هذا فهو أحمق".وأضاف "لا أفهم كيف يظن الناس أننا إذا سمحنا لديكتاتور، بلطجي، بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أرض لا تخصه فإن ذلك سيشبعه... لا أفهم على الإطلاق".وعبّر بايدن أيضا عن قلقه من أن "أوروبا سوف تفقد الثقة في أميركا وقيادتها".وتابع قائلا إن قادة أوروبا "يتساءلون: ماذا أفعل الآن؟.. هل يمكنني الاعتماد على الولايات المتحدة؟".