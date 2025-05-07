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عربي و دولي

وزير حرب إسرائيل: سنبقى في كل منطقة نسيطر عليها في غزة

2025-05-07 | 07:55
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وزير حرب إسرائيل: سنبقى في كل منطقة نسيطر عليها في غزة
وزير حرب إسرائيل: سنبقى في كل منطقة نسيطر عليها في غزة

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وزير حرب إسرائيل: سنبقى في كل منطقة نسيطر عليها في غزة

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