133 كاردينالاً في مجمع مغلق لإختيار خليفة البابا فرنسيس

وبحسب أرقام الفاتيكان، فإن الكرادلة المشاركين في المجمع هم دون سن الثمانين، وهو الشرط الذي يخولهم حق التصويت، فيما يُستبعد 117 كاردينالا تخطوا هذا السن من المشاركة في عملية الانتخاب.ويحتفظ الأوروبيون بأكبر تمثيل في المجمع الانتخابي، مع 53 كاردينالا (39 بالمئة)، مقارنة بـ60 كاردينالا أوروبيا من أصل 115 شاركوا في المجمع الذي اختير فيه البابا فرنسيس عام 2013 (52 بالمئة).ويليهم الكرادلة الآسيويون (23)، ثم من أميركا الجنوبية والوسطى (21)، وإفريقيا (18)، وأميركا الشمالية (16)، وأوقيانوسيا (4).وتتقدم إيطاليا الدول الممثلة بعدد 17 كاردينالا، تليها الولايات المتحدة (10) والبرازيل (7)، فيما تمثل كل من فرنسا وإسبانيا بخمسة كرادلة. وتحظى الأرجنتين، مسقط رأس البابا فرنسيس، بأربعة ممثلين، وهو نفس عدد ممثلي كندا والهند وبولندا والبرتغال.وسجّلت كوت ديفوار الحضور الإفريقي الأبرز مع كاردينالين اثنين، فيما يشارك بطريرك القدس بييرباتيستا بيتسابالا، الذي احتفل بعيد ميلاده الستين مؤخرا، في المجمع كأحد ممثلي الأراضي المقدسة.ويبلغ متوسط عمر الكرادلة الناخبين 70 عاما وثلاثة أشهر، ويعدّ الإسباني كارلوس أوسورو سييرا، الذي رسمه البابا فرنسيس كاردينالا عام 2014، الأكبر سنا بينهم، إذ يقترب من عامه الثمانين.أما أصغرهم، فهو الأسترالي ميكولا بيتشوك، رئيس أساقفة ملبورن، البالغ من العمر 45 عاما.