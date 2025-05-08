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الهند تطلق تحذير "الرد الحازم" لباكستان

2025-05-08 | 05:56
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الهند تطلق تحذير &quot;الرد الحازم&quot; لباكستان
الهند تطلق تحذير "الرد الحازم" لباكستان

حذّر وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، الخميس، من أن بلاده سترد على أي هجوم قد تشنه إسلام آباد في حال ردت على ضربات نفذتها نيودلهي في الأراضي الباكستانية.

وقال جايشانكار خلال إستقباله نظيره الإيراني عباس عراقجي: "ردنا كان محددا ومدروسا. تصعيد الوضع ليس نيّتنا، لكن في حال وقعت أي هجمات عسكرية علينا، يجب ألا يكون ثمة مجال للشك بأننا سنواجهها بردّ حازم للغاية".
وأججت التوترات الأخيرة المخاوف من نشوب صراع عسكري بين الجارتين المسلحتين نوويا.
من جانبه، قال الجيش الباكستاني، الخميس، إنه أسقط 25 طائرة مسيرة أطلقتها الهند منذ مساء الأربعاء غداة اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين تعد الأخطر بين نيودلهي وإسلام أباد منذ عقدين.
وأفاد أحمد شريف تشودري المتحدث العسكري الباكستاني بأن الهند أرسلت طائرات مسيرة من طراز هاروب لعدة مواقع منها مواقع في لاهور وكراتشي، مشيرا إلى أن الحطام يتم جمعه.
وأضاف أن "الطائرات المسيرة التي تطلقها الهند مستمرة في الدخول للمجال الجوي الباكستاني. الهند ستستمر في دفع ثمن باهظ لهذا الاعتداء السافر".
من جانبها، قالت الهند إنها قصفت ما وصفته بـ"بنية تحتية إرهابية" في باكستان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أسبوعين من اتهامها إسلام اباد بالضلوع في هجوم في الشطر الهندي من كشمير أدى إلى مقتل 26 شخصا معظمهم من السياح الهندوس.
ونفت إسلام أباد الاتهام وتعهدت بالرد على الضربات الصاروخية، وأعلنت إسقاط 5 مقاتلات هندية، فيما ووصفت السفارة الهندية في بكين التقارير عن إسقاط الطائرات بأنها "معلومات مضللة".

الهند تطلق تحذير "الرد الحازم" لباكستان

عربي و دولي

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