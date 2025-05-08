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عربي و دولي

الرئيس عون إستقبل النائب حيدر ناصر على رأس وفد: ثقافة المواطنة يجب أن تسود في لبنان

2025-05-08 | 09:21
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الرئيس عون إستقبل النائب حيدر ناصر على رأس وفد: ثقافة المواطنة يجب أن تسود في لبنان
الرئيس عون إستقبل النائب حيدر ناصر على رأس وفد: ثقافة المواطنة يجب أن تسود في لبنان

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب حيدر ناصر، خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا على رأس وفد، الأوضاع العامة في البلاد وخصوصاً في الشمال، ومطالب الطائفة العلوية.

وتحدث النائب ناصر خلال اللقاء، فشدد على المواطنية والحقوق للجميع، واعتبر ان وجود الرئيس عون في سدة الرئاسة، اعطى الامل برفع الغبن اللاحق ببعض اللبنانيين ومنهم الطائفة العلوية، انطلاقاً من خطاب القسم الذي ساوى بين الجميع، وان يكون لبنان لكل مواطنيه بعيداً عن الطائفية والمحاصصة والزبائنية السياسية. وطالب بانصاف الطائفة، معلناً وقوفها الى جانب الرئيس عون وطروحاته والاهداف التي اعلن عنها، خصوصاً وان الناس بدأت تشعر بالفارق والتغيير الذي حصل.
ورد رئيس الجمهورية، مشدداً على أهمية الانتماء للوطن، وثقافة المواطنة، وان هذا ما يجب ان يسود في لبنان وان يقتنع به اللبنانيون على مختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، لانه يجب التعلم من الدروس وأخذ العبر منها.
وأوضح الرئيس عون ان المسؤولين في الخارج يقدّرون عالياً اللبنانيين، وينظرون اليهم كأشخاص اكفاء يندمجون في المجتمعات التي يعيشون فيها، واللبناني في الخارج يعيش بعيداً عن حساسيات الطائفة او السياسة، وهذا هو سبب تألقه ونجاحه، ويجب البناء على هذا النجاح والتألق.
ولفت الرئيس عون في حوار مع أعضاء الوفد، الى انه يتم العمل على ان يسود الامن في طرابلس، وشدد على أهمية القضاء في هذا المجال، ووجوب تشديد الاحكام وتنفيذها "ليدرك المجرمون انهم سيكونون تحت حكم القانون".
 
الرئيس عون إستقبل النائب حيدر ناصر على رأس وفد: ثقافة المواطنة يجب أن تسود في لبنان

عربي و دولي

جوزاف عون

حيدر ناصر

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