تصاعد الدخان الابيض وانتخاب بابا جديد

هنّأ الرئيس ميشال عون الكنيسة الكاثوليكية والعالم بانتخاب البابا ليو الرابع عشر، داعيًا الله أن يمدّه بالصحة والحكمة لقيادة الكنيسة في هذه المرحلة المهمة. وتمنّى له التوفيق في نشر رسالة المحبة والسلام وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وأن يكون عهده حافلًا بالإنجازات التي تخدم الإنسانية جمعاء.