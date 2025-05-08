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عربي و دولي

تصاعد الدخان الابيض وانتخاب بابا جديد

2025-05-08 | 12:12
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تصاعد الدخان الابيض وانتخاب بابا جديد
تصاعد الدخان الابيض وانتخاب بابا جديد
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تصاعد الدخان الابيض وانتخاب بابا جديد

عربي و دولي

الدخان

الابيض

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زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد
14:27

زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد

انهالت التهاني من زعماء العالم للكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بعد انتخابه بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، ليحمل اسم ليو الرابع عشر، ويُصبح بذلك أول أميركي في تاريخ الفاتيكان يتولى هذا المنصب الروحي الرفيع.

14:27

زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد

انهالت التهاني من زعماء العالم للكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بعد انتخابه بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، ليحمل اسم ليو الرابع عشر، ويُصبح بذلك أول أميركي في تاريخ الفاتيكان يتولى هذا المنصب الروحي الرفيع.

بهذه الكلمات.. عون هنأ بانتخاب البابا الجديد
13:59

بهذه الكلمات.. عون هنأ بانتخاب البابا الجديد

هنّأ الرئيس ميشال عون الكنيسة الكاثوليكية والعالم بانتخاب البابا ليو الرابع عشر، داعيًا الله أن يمدّه بالصحة والحكمة لقيادة الكنيسة في هذه المرحلة المهمة. وتمنّى له التوفيق في نشر رسالة المحبة والسلام وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وأن يكون عهده حافلًا بالإنجازات التي تخدم الإنسانية جمعاء.

13:59

بهذه الكلمات.. عون هنأ بانتخاب البابا الجديد

هنّأ الرئيس ميشال عون الكنيسة الكاثوليكية والعالم بانتخاب البابا ليو الرابع عشر، داعيًا الله أن يمدّه بالصحة والحكمة لقيادة الكنيسة في هذه المرحلة المهمة. وتمنّى له التوفيق في نشر رسالة المحبة والسلام وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وأن يكون عهده حافلًا بالإنجازات التي تخدم الإنسانية جمعاء.

"كبسة" أميركية على مصرف لبنان!
13:46

"كبسة" أميركية على مصرف لبنان!

زارت السفيرة الأميركية ليزا جونسون مصرف لبنان في زيارة ذات طابع تضامني مع حاكم المصرف، وذلك عقب المطالعة التي قدّمها أمام لجنة المال والموازنة بشأن مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته.

وتأتي هذه الزيارة بعد جولة قام بها رئيس الجمهورية على المصرف المركزي.

13:46

"كبسة" أميركية على مصرف لبنان!

زارت السفيرة الأميركية ليزا جونسون مصرف لبنان في زيارة ذات طابع تضامني مع حاكم المصرف، وذلك عقب المطالعة التي قدّمها أمام لجنة المال والموازنة بشأن مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته.

وتأتي هذه الزيارة بعد جولة قام بها رئيس الجمهورية على المصرف المركزي.

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