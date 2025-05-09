فقدت وعيها على الهواء مباشرة! (فيديو)

أكّد البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متمسكًا بموقفه الرافض لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل أحادي، ما لم تقدم بكين تنازلات في المقابل.