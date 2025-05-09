فقدت وعيها على الهواء مباشرة! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الجمعة، إن أميركا لن تقبل باتفاق نووي سيء مع إيران، وأي اتفاق نووي نهائي مع طهران سيكون أقوى بكثير.
أكّد البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متمسكًا بموقفه الرافض لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل أحادي، ما لم تقدم بكين تنازلات في المقابل.
توعد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بـ"الرد بقوة" بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في عملية تبناها المتمردون الحوثيون.