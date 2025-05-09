الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

واشنطن تضغط على تل أبيب!

2025-05-09 | 11:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
واشنطن تضغط على تل أبيب!
واشنطن تضغط على تل أبيب!

قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، تضغط إدارته على إسرائيل من أجل توقيع اتفاق هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة.

فقد كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن "إدارة ترامب تمارس ضغوطا شديدة على تل أبيب للتوصل إلى اتفاق يوقف النار قبل زيارته المرتقبة للمنطقة"، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس".

كما أضاف المصدر أن "الإدارة الأميركية ترى أهمية بالغة لهذا الأمر، وقد أبلغت تل أبيب أنه إذا لم تسر قدمًا مع الولايات المتحدة نحو اتفاق، فستُترك وشأنها".

إلى ذلك، أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عائلات الأسرى الإسرائيليين، الاثنين الماضي، في واشنطن أن "الضغط العسكري يُعرّض الرهائن للخطر"، بحسب "هآرتس".

من جهته، رفض مكتب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المكلف بملف المفاوضات والاتصالات مع الإدارة الأميركية، التعليق رسميًا على الأمر.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب زيارة إلى المنطقة في 13 مايو، تشمل السعودية وقطر والإمارات.

فيما تلوح إسرائيل بتوسيع عمليتها في غزة، التي تحمل اسم "عربات جدعون" لتشمل احتلال كامل القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس حتى نهاية زيارة ترامب المرتقبة.

وشرعت الحكومة الإسرائيلية بالإعداد للعملية من خلال استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

إذ تلقى خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إخطارات من قادتهم، وطُلب منهم الاستعداد.
 
 
 
واشنطن تضغط على تل أبيب!

عربي و دولي

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عودة أورتاغوس.. ماذا عن التوقيت والسبب؟ (الجمهورية)
زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ويتكوف: لن نقبل بإتفاق نووي "سيء" مع إيران
14:50

ويتكوف: لن نقبل بإتفاق نووي "سيء" مع إيران

قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الجمعة، إن أميركا لن تقبل باتفاق نووي سيء مع إيران، وأي اتفاق نووي نهائي مع طهران سيكون أقوى بكثير.

14:50

ويتكوف: لن نقبل بإتفاق نووي "سيء" مع إيران

قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الجمعة، إن أميركا لن تقبل باتفاق نووي سيء مع إيران، وأي اتفاق نووي نهائي مع طهران سيكون أقوى بكثير.

البيت الأبيض: لا خفض للرسوم على الصين دون مقابل
14:32

البيت الأبيض: لا خفض للرسوم على الصين دون مقابل

أكّد البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متمسكًا بموقفه الرافض لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل أحادي، ما لم تقدم بكين تنازلات في المقابل.

14:32

البيت الأبيض: لا خفض للرسوم على الصين دون مقابل

أكّد البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متمسكًا بموقفه الرافض لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل أحادي، ما لم تقدم بكين تنازلات في المقابل.

كاتس يتوعّد اليمن بـ"الرد القوي"
14:03

كاتس يتوعّد اليمن بـ"الرد القوي"


توعد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بـ"الرد بقوة" بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في عملية تبناها المتمردون الحوثيون.

14:03

كاتس يتوعّد اليمن بـ"الرد القوي"


توعد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بـ"الرد بقوة" بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في عملية تبناها المتمردون الحوثيون.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025