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عربي و دولي

بعد موافقتهما على وقف إطلاق النار.. ترامب يهنئ الهند وباكستان

2025-05-10 | 09:02
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بعد موافقتهما على وقف إطلاق النار.. ترامب يهنئ الهند وباكستان
بعد موافقتهما على وقف إطلاق النار.. ترامب يهنئ الهند وباكستان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن الهند وباكستان وافقتا على "وقف كامل وفوري لإطلاق النار" بعد هجمات متبادلة على المنشآت العسكرية لليوم الرابع.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أيضاً، أن البلدين اتفقا على وقف إطلاق النار "بأثر فوري".

وكتب ترامب منشوراً على منصة "تروث سوشيال" جاء فيه: "بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان وافقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار. هنيئا للبلدين على استخدامهما المنطق السليم والذكاء المبهر".

وجاء الإعلان في يوم تزايدت فيه المخاوف من احتمال استخدام الترسانات النووية للدولتين، إذ قال الجيش الباكستاني إن أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على أسلحته النووية ستعقد اجتماعا.

لكن وزير الدفاع الباكستاني قال في وقت لاحق إنه لم يتحدد موعد لعقد مثل هذا الاجتماع.

في الوقت نفسه، أبدى مسؤولون من الجانبين استعدادهم في الوقت الحالي للتراجع بعد تبادل إطلاق النار، السبت، في حين ارتفع عدد القتلى المدنيين على جانبي الحدود إلى 66.

بعد موافقتهما على وقف إطلاق النار.. ترامب يهنئ الهند وباكستان

عربي و دولي

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