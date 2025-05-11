نتنياهو يعلن إستعادة رفات جندي إسرائيلي قتل في لبنان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، الأحد، استعادة رفات جندي إسرائيلي قتل في لبنان قبل عقود.

وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات نفذا عملية خاصة استعادا فيها رفات الجندي تسفي فيلدمان، المقتول في معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى.

وأكد البيان أنه "منذ عقود لم تتوقف الجهود لاستعادة جثة فيلدمان ودفنها في إسرائيل، تماما كما أعيدت جثة الجندي زخاريا باومل قبل 6 سنوات".

وأضاف أن "الجهود مستمرة لاستعادة جثة أخرى مفقودة، تعود للجندي يهودا كاتس الذي قتل في المعركة نفسها".

وختم البيان بالتشديد على أن إسرائيل "ستواصل العمل من أجل عادة جميع محتجزيها الأحياء والأموات".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على رفات الجندي المستعاد في سوريا.

وبحسب تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن عملية استعادة الجثمان نفذت بشكل سري، وأشار التقرير إلى إعادة دفن فيلدمان داخل إسرائيل، ليغلق بذلك ملف دام أكثر من 4 عقود.

ووقعت معركة السلطان يعقوب في حزيران 1982 بين قوات سورية وإسرائيلية، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة وأسر 3 من جنودها.

وحملت المعركة اسم قرية السلطان يعقوب، الواقعة في البقاع اللبناني قرب الحدود مع سوريا.



