"ترامب أبدى رغبة في تعاون وثيق معي".. بيان من مكتب نتنياهو

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إنه التقى بالمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكبي.