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عربي و دولي

"ترامب أبدى رغبة في تعاون وثيق معي".. بيان من مكتب نتنياهو

2025-05-12 | 10:03
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&quot;ترامب أبدى رغبة في تعاون وثيق معي&quot;.. بيان من مكتب نتنياهو
"ترامب أبدى رغبة في تعاون وثيق معي".. بيان من مكتب نتنياهو

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إنه التقى بالمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكبي.

وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان: "في وقت لاحق تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. شكرتُ الرئيس ترامب على المساعدة في تحرير الرهينة عيدان ألكسندر. من جهته، أكد الرئيس ترامب مجدداً التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق معي".

وتابع: "في لقائي مع المبعوث ويتكوف والسفير هاكبي، ناقشنا الجهود الأخيرة لتنفيذ المبادرة التي قدمها ويتكوف لتحرير المختطفين، قبل توسيع نطاق القتال. ولهذا الغرض، أوعزت بإرسال بعثة تفاوض إلى الدوحة غدا".

وأكمل: "لقد أوضحت أن المفاوضات ستُجرى فقط تحت النار".
 
 
 
 
"ترامب أبدى رغبة في تعاون وثيق معي".. بيان من مكتب نتنياهو

عربي و دولي

دونالد ترامب

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