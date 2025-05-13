شاهد: ولي العهد السعودي يستقبل ترامب

وتعد هذه الزيارة الأولى له إلى الشرق الأوسط منذ بداية ولايته الثانية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع دول الخليج.
سيلتقي ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث قضايا إقليمية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والحرب في غزة، واستقرار أسعار النفط. كما يُتوقع الإعلان عن اتفاق نووي مدني وصفقات استثمارية ضخمة قد تتجاوز 600 مليار دولار.
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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
دانت محكمة الجنايات في باريس، الثلاثاء، الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو بارتكاب اعتداءات جنسية في موقع تصوير فيلم عام 2021 على واحدة على الأقل من المرأتين المدّعيتين عليه.
مباحثات بين ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في قصر اليمامة بالرياض.