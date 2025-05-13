شاهد: ولي العهد السعودي يستقبل ترامب

وتعد هذه الزيارة الأولى له إلى الشرق الأوسط منذ بداية ولايته الثانية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع دول الخليج.

سيلتقي ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث قضايا إقليمية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والحرب في غزة، واستقرار أسعار النفط. كما يُتوقع الإعلان عن اتفاق نووي مدني وصفقات استثمارية ضخمة قد تتجاوز 600 مليار دولار.