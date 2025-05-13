ترامب وفنجان القهوة.. رسالة صامتة بلغة الضيافة العربية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم شربه القهوة التي قدّمت له كضيافة أثناء استقباله من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قاعة التشريفات بمطار الملك خالد في الرياض، حيث ظل ممسكا بفنجان القهوة لوهلة قبل أن يضعه جانبا.

