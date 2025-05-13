ترامب وفنجان القهوة.. رسالة صامتة بلغة الضيافة العربية
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم شربه القهوة التي قدّمت له كضيافة أثناء استقباله من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قاعة التشريفات بمطار الملك خالد في الرياض، حيث ظل ممسكا بفنجان القهوة لوهلة قبل أن يضعه جانبا.
إلا أن ذلك المشهد يعكس استحضارًا لتقاليد عربية راسخة تتعلق بـ"النخوة" وكرم الضيافة. ففي الثقافة العربية، يُعرف عن الضيف أنه يمتنع عن شرب القهوة حتى تُلبى مطالبه، وهو تقليد يحمل دلالات عميقة تتصل بمكانة الضيف واحترام المضيف له.
هذا التصرف، الذي يحمل دلالات رمزية كبيرة في المجتمعات العربية، يعكس رغبة ترامب في التأكيد على أن له مطالب يجب تحقيقها، وفي الوقت ذاته يُظهر تقديره لمكانة من يستضيفه، متبعاً بذلك تقاليد متجذّرة في كرم الضيافة العربية، حيث يُعد امتناع الضيف عن شرب القهوة دلالة على جديته ومكانته.