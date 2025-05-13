ترامب: أنا والأمير محمد بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود

بعدما اثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم شربه القهوة التي قدّمت له كضيافة أثناء استقباله في قاعة التشريفات بمطار الملك خالد في الرياض، حيث ظل ممسكاً بفنجان القهوة لوهلة قبل أن يضعه جانبا. لكن المشهد في قصر اليمامة كان مغايراً، حيث أظهرت اللقطات المصورة ان ترامب شرب فنجان القهوة بالكامل اثناء لقائه مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. وفي السياق افاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ترامب شرب الفنجان بالكامل أمام الجميع، ثم طلب الفنجان الثاني وشربه".

