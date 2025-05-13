بعد رفع العقوبات عن سوريا.. وزير الخارجية: ترامب قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي

ووجه الشيباني الشكر للسعودية على دورها في تيسير رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وقال “الدبلوماسية السعودية أثبتت مجددا أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي. مساهمتكم الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس حرصا حقيقيا على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم”.

كما ورحّب الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) “بتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة، مضيفا “يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة”.

وأعلن أن فتح صفحة جديدة في مستقبل سوريا سيتم بفضل مواقف الأشقاء وبمقدمتهم السعودية، وفق كلامه.