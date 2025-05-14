البيت الأبيض يكشف "تفاصيل الحوار" بين ترامب والشرع

كشف البيت الأبيض، الأربعاء، جانبا من الحوار الذي دار بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع، خلال لقائهما في الرياض، الأربعاء.