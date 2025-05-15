وزير الخارجية الأميركي: نأمل أن تنتهز السلطات السورية الفرصة لإعادة بناء وطنها

وزير الداخلية أحمد الحجار أمام مجلس وزراء الداخلية العرب – تونس: أدعوكم لملاقاتنا في بيروت ام الشرائع ومساندتنا ودعمنا لاعادة بناء لبنان وطناً منفتحاً على كل الثقافات