بالأسماء.. عقوبات جديدة على حزب الله!

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 124 المتعلق بروسيا، "المُصرّح به للخدمات البترولية المتعلقة باتحاد خط أنابيب بحر قزوين وشركة تنغيزشيفرويل".

كما نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحديثًا للأسئلة الشائعة المتعلقة بروسيا (FAQ 1216).



وأخيرًا، حدّث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قائمة المواطنين المُعيّنين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN).



تحديث قائمة المواطنين المعينين خصيصًا

تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة SDN التابعة لـ OFAC:

العلمي، الجهاد (العربية: جحاد سلامي) (الملقب بالعلامي، جهاد حسين)، دير قانون النهر، صور، الجنوب، لبنان؛ حي الكفاءات ب، الحدث، بعبدا، لبنان؛ بعد 03 يونيو 1968؛ صندوق بريد لبنان؛ الجنسية لبنان؛ معلومات إضافية عن العقوبات - تخضع للعقوبات الثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية لحزب الله؛ الجنس ذكر؛ مخاطر العقوبات الثانوية: القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذي 13224، المعدل بموجب الأمر التنفيذي 13886؛ رقم الهوية الوطنية 000022918996 (لبنان)؛ رقم التعريف 636974 (لبنان) (فرد) [SDGT] (مرتبط بـ: حزب الله).



العاملي، معين دقيق (المعروف أيضًا باسم دقيق، معين حسن؛ ويعرف أيضًا باسم دقيق، معين (العربية: ماعين تيكا)؛ ويعرف أيضًا باسم دقيق، معين حسن)، حارس بنت جبيل، النبطية، لبنان؛ قم، إيران؛ تاريخ الميلاد 13 أبريل 1967؛ صندوق البريد مونروفيا، ليبيريا؛ الجنسية لبنان؛ معلومات إضافية عن العقوبات - تخضع للعقوبات الثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية لحزب الله؛ الجنس ذكر؛ مخاطر العقوبات الثانوية: القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذي 13224، المعدل بموجب الأمر التنفيذي 13886؛ جواز سفر LR0317421 (لبنان)؛ رقم الهوية الوطنية 000054776119 (لبنان) (فرد) [SDGT] (مرتبط بـ: حزب الله).



نعمة، فادي (العربية: فدي ءمة)، حومين الفوقا، النبطية، لبنان؛ تاريخ الميلاد 20 أغسطس 1967؛ الجنسية لبنان؛ معلومات إضافية عن العقوبات - تخضع للعقوبات الثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية لحزب الله؛ الجنس ذكر؛ مخاطر العقوبات الثانوية: القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذي 13224، المعدل بموجب الأمر التنفيذي 13886؛ رقم الهوية الوطنية 000049484858 (لبنان) (فرد) [SDGT] (مرتبط بـ: حزب الله).



نعمة، حسن عبد الله (المعروف أيضًا باسم نعمة، حسن (عربى: أوسان ءمه)))، حبوش، النبطية، لبنان؛ تاريخ الميلاد 20 سبتمبر 1953؛ صندوق بريد حبوش، لبنان؛ الجنسية لبنانية؛ معلومات إضافية عن العقوبات - تخضع للعقوبات الثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية لحزب الله؛ الجنس ذكر؛ مخاطر العقوبات الثانوية: القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذي 13224، المعدل بموجب الأمر التنفيذي 13886؛ جواز سفر رقم L1391989 (لبنان)؛ رقم الهوية الوطنية 000024733429 (لبنان) (فرد) [SDGT] (مرتبط بـ: حزب الله).





في المقابل، تم حذف الأسماء التالية من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): سرحان، فادي حسين (المعروف أيضًا باسم سرحان، فادي حسين؛ والمعروف أيضًا باسم سرحان، فادي)، مبنى أون، كنيسة مرمخايل، شارع صليبا، الكورنيش، المزرعة، بيروت، لبنان؛ مبنى جعفر، شارع المزرعة، بيروت، لبنان؛ مبنى جعفر، شارع المصيطبي، بيروت، لبنان؛ مبنى جعفر، شارع سليم سلام، بيروت، لبنان؛ مبنى الجشي، شارع سليم سلام، بيروت، لبنان؛ مبنى أون، الشارع الرئيسي، كفر كلا، لبنان؛ المزرعة، شارع سليم سلام، مبنى برج السلام، بيروت، لبنان؛ تاريخ الميلاد: 1 أبريل/نيسان 1961؛ مكان الميلاد: كفر كلا، لبنان؛ مكان الميلاد: كفر كلا، لبنان؛ الجنسية: لبنان؛ الجنس: ذكر؛ مخاطر العقوبات الثانوية: القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة بالأمر التنفيذي رقم 13886؛ جواز السفر RL 0962973 (لبنان) تنتهي صلاحيته في 08 فبراير 2012؛ بديل. جواز السفر RL 3203273 تنتهي صلاحيته في 20 مايو 2020؛ VisaNumberID 87810564 (الولايات المتحدة)؛ بديل. VisaNumberID F0962973 (فردي) [SDGT] [HIFPAA].



VATECH SARL (المعروف أيضًا باسم VATECH LEBANON؛ ويعرف أيضًا باسم VATECH VIDEO AND PRO AUDIO؛ ويعرف أيضًا باسم "VATECH")، ص.ب. ص.ب 5728-14، بناية جيشي، شارع سليم سلام، المزرعة، بيروت، لبنان؛ ص.ب. ص.ب 14-5728، مبنى برج السلام، شارع سليم سلام، بيروت، لبنان؛ بناية جعفر، شارع المزرعة، بيروت، لبنان؛ مبنى جعفر، شارع المصيطبي، بيروت، لبنان؛ مبنى جعفر، شارع سليم سلام، المزرعة، بيروت، لبنان؛ مبنى الجشي، شارع المزرعة، بيروت، لبنان؛ الموقع الإلكتروني www.vatech.com.lb؛ معلومات إضافية عن العقوبات - رهناً بالعقوبات الثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية لحزب الله؛ مخاطر العقوبات الثانوية: البند 1(ب) من الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة بالأمر التنفيذي 13886 [SDGT] (مرتبط بـ: سرحان، فادي حسين).



