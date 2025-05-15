"ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون معدّة للتهريب".. بيان للداخلية السورية!

أعلنت السلطات السورية الخميس ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا المجاورة، مضيفة أن "العملية أنجزت بعد تتبع الخلية المسؤولة عن التهريب لمدة أكثر من شهر بالتعاون مع تركيا".





وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته عبر تطبيق تلغرام "في عملية مشتركة بين وزارتي الداخلية السورية والتركية، تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات التركية، من ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة".



وأفادت الوزارة بأن العملية جاءت "ثمرة لجهود استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تتبّع خلية كبيرة متورّطة في تهريب المواد المخدّرة بين سوريا وتركيا”، مضيفة أنه تمّ "إلقاء القبض على أفراد الخلية" في مدينة حلبا الذين أحيلوا على التحقيق.



وأكّدت الوزارة "استمرارها ملاحقة مروّجي وتجار المواد المخدّرة، والعمل المتواصل على اجتثاث هذه الآفة الخطيرة".