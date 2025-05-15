ترامب "مُعجب" بالمسجد!

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن امتنانه وفخره بإتاحة الفرصة له لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، عقب وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



ورافق ترامب في زيارة المسجد ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.



وقال ترامب في تصريحات مقتضبة داخل بهو النور: "هل هذا جميل؟ إنه جميل جدا. أنا فخور جدا بأصدقائي، يمكنني القول إن هذه ثقافة مذهلة". بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.



واعتبر أن الإجراءات التي جرت من أجل زيارته لهذا المعلم الثقافي والديني، "تكريم عظيم".



وسأل الصحفيين إن كانوا "يقضون وقتًا ممتعًا". ووصل ترامب إلى مدخل النور وتفقد الساحة الخارجية للمسجد عبر ساحة الصحن. ثم سار على الممر الخارجي الطويل المصنوع من الرخام، والمزدان بأعمدة منقوشة برسوم زهرية دقيقة.



وفي الداخل، أبدى ترامب إعجابه ببهو النور وقاعة الصلاة الرئيسية، المزينة بنقوش هندسية وأعمال حجرية رائعة وأعمدة مذهبة وثريات ملونة وسجادة تقليدية منقوشة – تعد أكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم، بحسب ما أفاد به الصحفيون المرافقون للرئيس.



كما تفقد جدارًا منقوشًا ومذهبا برفقة مرشديه، ووقف لاحقا في وسط السجادة لالتقاط صورة تذكارية.