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عربي و دولي

"عقوبات إضافية على حزب الله قريباً.. والجيش اللبناني المخوّل الوحيد بامتلاك السلاح".. مواقف جديدة لأورتاغوس!

2025-05-15 | 14:02
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&quot;عقوبات إضافية على حزب الله قريباً.. والجيش اللبناني المخوّل الوحيد بامتلاك السلاح&quot;.. مواقف جديدة لأورتاغوس!
"عقوبات إضافية على حزب الله قريباً.. والجيش اللبناني المخوّل الوحيد بامتلاك السلاح".. مواقف جديدة لأورتاغوس!

أكدت نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، فرض عقوبات أميركية جديدة على حزب الله، مشددة على التزام واشنطن بقطع التمويل غير المشروع عن إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة تلفزيونية، قالت أورتاغوس إن "الإدارة الأميركية أعادت إحياء حملة الضغط الأقصى التي أُطلقته في عهد الرئيس دونالد ترامب، مع التركيز بشكل خاص على إيران والجماعات المرتبطة بها".

ولفتت الى أن "العقوبات تهدف إلى تحديد وكشف الأفراد والشبكات التي تسهّل التمويل غير المشروع لحزب الله"، مؤكدة أن "هذا الجهد سيستمر مع فرض عقوبات إضافية قريباً".

وقالت: "لا يوجد أي مبرر لبقاء سلاح حزب الله، ولا سلام وازدهار، إلا بنزع هذا السلاح".

وجدّدت أورتاغوس تأكيد رغبة الولايات المتحدة في العمل مع القادة اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لبناء مستقبل اقتصادي جديد للبنان.

وشددت على أن المستقبل لا يمكن تحقيقه إلا عندما تكون الدولة اللبنانية، من خلال الجيش اللبناني، هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح.

وعن زيارتها الى لبنان، لفتت الى أنها تحاول المجيء إلى بيروت بشكل متكرر على الأقل كل 6 أو 8 أسابيع، متمنية أن تكون في لبنان قريبًا.
 
 
 
 
"عقوبات إضافية على حزب الله قريباً.. والجيش اللبناني المخوّل الوحيد بامتلاك السلاح".. مواقف جديدة لأورتاغوس!

عربي و دولي

مورغان أورتاغوس

أميركا

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