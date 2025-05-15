البيت الأبيض: ترامب يبرم صفقات جديدة مع دولة الإمارات بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل زيارة سرّية أجراها إلى العراق خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى أنه تبلّغ خلالها أن حياته كانت "في خطر"، وذلك في خطاب ألقاه أمام الجنود الأميركيين في قاعدة العديد الجوية بالعاصمة القطرية الدوحة.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر إيران من التأخر في الرد على مقترح واشنطن خلال المباحثات النووية، قائلاً إنه يجب عليها التحرك بسرعة وإلا "سيحدث أمر سيئ". جاء ذلك في ختام جولته الخليجية من أبوظبي، حيث أكد أن الولايات المتحدة سلمت إيران المقترح وتتوقع ردًا عاجلاً.
تسبّب شجار بين 2 من حيوانات "المرموط" في توقف حركة المرور بأحد الطرق في الصين، بعدما اندفعت إلى وسط الطريق وبدأت بالتعارك، في مشهد طريف انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. والحادثة الغريبة وأدت إلى ازدحام مروري مؤقت.شاهد الفيديو: