"يعمل لصالح ايران".. إسرائيل تعتقل الجاسوس "المراهق"!

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الجمعة، اعتقال مراهق عمره 16 عاما، بزعم "قيامه بأنشطة تجسس لصالح إيران مقابل المال".

واعتقل الفتى في وقت سابق من شهر أيار الجاري.



وأفادت سلطات العدو الاسرائيلي في بيان، أن "المشتبه به من سكان منطقة سفوح يهودا وسط إسرائيل، وطلب منه مشغلوه الإيرانيون شراء هاتف جديد، وتحميل تطبيق للتواصل".



وحسب البيان، فقد "نفذ المشتبه به مهاما شملت إخفاء أموال، وتصوير مواقع معينة، وطباعة منشورات تحمل كتابات تدين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".



ونشرت الشرطة منشورا كتب عليه بخط اليد: "أين الهدف التالي؟"، قالت إنها المراهق كتبه.



و"واصل المشتبه به أنشطته حتى بعد إبلاغ السلطات بتواصله مع العملاء الإيرانيين"، وفق السلطات الإسرائيلية.



وتقول الشرطة إن المشتبه به "سافر إلى الخارج، واقترح العملاء عقد اجتماع معه"، لكنها لم تؤكد ما إذا كان هذا الاجتماع عقد بالفعل.