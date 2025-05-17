الأنباء تتوالى... هل أُغتيل أبو عبيدة؟

موقع "I24" العبري نقل عن مراسله العسكري أن آخر ظهور لأبو عبيدة كان قبل نحو شهر عبر تسجيل صوتي، من غير المعروف متى تم تسجيله، مضيفًا أن اليوم الـ300 شهد هدوءًا غير مألوف في الجبهة، حيث أبلغته القوات الإسرائيلية أنه لم يتم رصد أي نشاط من جانب القسام، في الوقت الذي كانت فيه على أهبة الاستعداد. كما غاب أبو عبيدة عن المشهد بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل محمد الضيف، ما عزز الشكوك حول مصيره.

ورغم هذا الغموض، فقد نشر أبو عبيدة قبل يومين تغريدة بارك فيها عملية إطلاق النار غرب سلفيت، ما يُضعف الرواية الإسرائيلية، دون أن ينفيها بالكامل، خصوصاً أن التسجيلات أو التغريدات قد تُنشر من قبل فريقه الإعلامي.

يُذكر أن هوية أبو عبيدة لا تزال مجهولة، إذ لم تُعرف له صورة أو معلومات شخصية واضحة، ويحرص على الظهور مقنّعًا بالكامل في بياناته المصوّرة، التي تُنشر عادة على المنصات الرسمية لكتائب القسام.