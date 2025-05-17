الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الأنباء تتوالى... هل أُغتيل أبو عبيدة؟

2025-05-17 | 02:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأنباء تتوالى... هل أُغتيل أبو عبيدة؟
الأنباء تتوالى... هل أُغتيل أبو عبيدة؟

​تواصل وسائل إعلام إسرائيلية التلميح إلى احتمال مقتل المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في واحدة من الغارات التي استهدفت قياديين وأنفاق في غزة في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد غيابه اللافت عن المشهد في اليوم الـ300 من الحرب، على عكس ظهوره المعتاد في مناسبات رمزية، كما في اليومين المئة والمئتين لعملية "طوفان الأقصى".

موقع "I24" العبري نقل عن مراسله العسكري أن آخر ظهور لأبو عبيدة كان قبل نحو شهر عبر تسجيل صوتي، من غير المعروف متى تم تسجيله، مضيفًا أن اليوم الـ300 شهد هدوءًا غير مألوف في الجبهة، حيث أبلغته القوات الإسرائيلية أنه لم يتم رصد أي نشاط من جانب القسام، في الوقت الذي كانت فيه على أهبة الاستعداد. كما غاب أبو عبيدة عن المشهد بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل محمد الضيف، ما عزز الشكوك حول مصيره.

ورغم هذا الغموض، فقد نشر أبو عبيدة قبل يومين تغريدة بارك فيها عملية إطلاق النار غرب سلفيت، ما يُضعف الرواية الإسرائيلية، دون أن ينفيها بالكامل، خصوصاً أن التسجيلات أو التغريدات قد تُنشر من قبل فريقه الإعلامي.

يُذكر أن هوية أبو عبيدة لا تزال مجهولة، إذ لم تُعرف له صورة أو معلومات شخصية واضحة، ويحرص على الظهور مقنّعًا بالكامل في بياناته المصوّرة، التي تُنشر عادة على المنصات الرسمية لكتائب القسام.  

الأنباء تتوالى... هل أُغتيل أبو عبيدة؟

عربي و دولي

أبو عبيدة

حماس

كتائب القسام

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

غزة

حرب غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس الإيراني: طهران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لكنها لا تخشى التهديدات
الرئيس الإيراني: لن نتنازل عن إنجازاتنا العسكرية والعلمية والنووية تحت أيّ ظرف وتصريحات ترامب بشأن إيران متناقضة ولا أحد يصدّقها

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025