وكان موقع أكسيوس قد نشر مقطعاً من المقابلة، يُظهر بايدن وهو يتحدث بنبرة منخفضة وبأسلوب متردد، ويواجه صعوبة في تذكر تواريخ أساسية مثل وفاة نجله بو، وانتخاب ترامب، وتاريخ خروجه من منصب نائب الرئيس.

ورغم أن نص المقابلة نُشر سابقًا في 2024، فإن إدارة بايدن رفضت نشر التسجيل الصوتي الكامل، مستندة إلى "الامتياز التنفيذي"، معتبرة أن الخطوة قد تضرّ بسير التحقيقات مستقبلاً.

