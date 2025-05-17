الرئيس الفلسطيني: ندعو إلى نظام واحد وقانون واحد وجيش واحد

عاجل
مراسل الجديد: 6 مخاتير فازوا بالتزكية من أصل 16 مقعد إختياري في مدينة زحلة
مراسل الجديد: 6 مخاتير فازوا بالتزكية من أصل 16 مقعد إختياري في مدينة زحلة
مراسل الجديد: 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زحلة وهي دير الغزال وماسا وعنجر حوش موسى ورياق حوش حالا وشهابية الفاعور
مراسل الجديد: 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زحلة وهي دير الغزال وماسا وعنجر حوش موسى ورياق حوش حالا وشهابية الفاعور
السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد
السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:24
إحتراق سيارة على طريق صوفر (فيديو)
06:29
ترامب يعلن ولادة حفيده اللبناني من أبو ظبي
2025-05-16
عندما يتدخل الفيل في البث المباشر (فيديو)
2025-05-16
تهديد بإغتيال ترامب؟.. رسالة تضع مدير FBI السابق بورطة
2025-05-16
تدابير سير تزامناً مع الإنتخابات يوم الأحد
عربي و دولي
الرئيس الفلسطيني: ندعو إلى نظام واحد وقانون واحد وجيش واحد
2025-05-17 | 06:15
A-
A+
الرئيس الفلسطيني: ندعو إلى نظام واحد وقانون واحد وجيش واحد
مقالات ذات صلة
مسودة البيان الختامي للقمة العربية: القادة العرب يدعون لإجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك
المبعوث الأممي لسوريا: ندعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها واستقلالها
العاهل الأردني: علينا إعداد خطة واحدة لإعادة إعمار غزة والتأكيد على دعم السلطة الفلسطينية وحل الدولتين
الرئيس الفلسطيني: ندعو إلى نظام واحد وقانون واحد وجيش واحد
عربي و دولي
الفلسطيني:
وقانون
العودة الى الأعلى
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: نؤكد تمسك اليمن بخيار السلام العادل والشامل لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني: ندعو إلى إطلاق عملية سياسية في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:49
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي
13:49
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي
12:34
عشية الإنتخابات.. جولة ميدانية لمراسلي الجديد في بيروت والبقاع
12:34
عشية الإنتخابات.. جولة ميدانية لمراسلي الجديد في بيروت والبقاع
12:14
"إعلان قمة بغداد" يطالب بوقف فوري للحرب في غزة ويؤكد أهمية فتح جميع المعابر الإنسانية لإيصال المساعدات إلى القطاع
12:14
"إعلان قمة بغداد" يطالب بوقف فوري للحرب في غزة ويؤكد أهمية فتح جميع المعابر الإنسانية لإيصال المساعدات إلى القطاع
يحدث الآن
خاص الجديد
14:01
مراسل الجديد: 6 مخاتير فازوا بالتزكية من أصل 16 مقعد إختياري في مدينة زحلة
خاص الجديد
14:00
مراسل الجديد: 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زحلة وهي دير الغزال وماسا وعنجر حوش موسى ورياق حوش حالا وشهابية الفاعور
خاص الجديد
13:56
السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:24
إحتراق سيارة على طريق صوفر (فيديو)
2025-02-20
احلام تتعرض لموقف محرج بسبب تغريدة عن "يوم التأسيس السعودي"
2025-05-15
هكذا ردت باميلا الكيك على إشادة لونا بشارة بأدائها في مسلسل "آسر"
2025-03-28
عقوبات جديدة على حزب الله.. بيان للخارجية الأميركية
2025-03-05
هل أسقط الثنائي الهدنة مع العهد؟ (نداء الوطن)
2025-05-16
نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمناً باهظاً وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل
بالفيديو
بالفيديو
13:14
مقدمة النشرة المسائية 17-05-2025
10:34
تفاصيل البيان الختامي للقمة العربية مع مراسل الجديد من بغداد
10:04
هنا بيروت - جوزيف أبو فاضل - الحلقة الكاملة
08:32
جوزيف أبو فاضل عن ملف التطبيع: لبنان سيلتحق بسوريا (فيديو)
07:31
مراسل الجديد يواكب وقائع القمة العربية في بغداد
06:31
الرئيس سلام: لإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية (فيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
04:30
هذا هو سبب غياب الشرع عن القمة العربية!
خاص الجديد
04:30
هذا هو سبب غياب الشرع عن القمة العربية!
عربي و دولي
02:33
الأنباء تتوالى... هل أُغتيل أبو عبيدة؟
عربي و دولي
02:33
الأنباء تتوالى... هل أُغتيل أبو عبيدة؟
خاص الجديد
14:15
"هاي برو".. قصة عميل الموساد الكاملة وعلاقته بـ "الحزب" (تقرير إخباري)
خاص الجديد
14:15
"هاي برو".. قصة عميل الموساد الكاملة وعلاقته بـ "الحزب" (تقرير إخباري)
محليات
02:14
عن انتخابات بيروت.. تعليق مفاجئ لجعجع!
محليات
02:14
عن انتخابات بيروت.. تعليق مفاجئ لجعجع!
عربي و دولي
07:02
من استهدفت اسرائيل بغارة وادي الجماجم؟
عربي و دولي
07:02
من استهدفت اسرائيل بغارة وادي الجماجم؟
عربي و دولي
07:10
"على أميركا مغادرة المنطقة.. وستغادرها".. تصعيد من خامنئي!
عربي و دولي
07:10
"على أميركا مغادرة المنطقة.. وستغادرها".. تصعيد من خامنئي!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025