نتنياهو: سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة ونخوض قتالاً عنيفاً هناك

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "حركة حماس لن يصلها أي غذاء أو دواء"، مضيفاً: "نحن نسيطر ونطهر حتى نقضي على حماس"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
هدم العدو الاسرائيلي 16 منزلاً في قرية السر الفلسطينية في النقب.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، انتشرت المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في المكان وأحاطوا بالمنازل، ومنعوا الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهـدم.وأتت عمليات الهدم بعد قرار محكمة بئر السبع، بهدم منازل القرية وتفريغها من أهلها
نقلت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية، الإثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما.