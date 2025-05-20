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عربي و دولي

"نسيب ترامب" ومتهرب من الضرائب.. من هو سفير أميركا الجديد في فرنسا؟

2025-05-20 | 01:14
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&quot;نسيب ترامب&quot; ومتهرب من الضرائب.. من هو سفير أميركا الجديد في فرنسا؟
"نسيب ترامب" ومتهرب من الضرائب.. من هو سفير أميركا الجديد في فرنسا؟

صدق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين رجل الأعمال في مجال العقارات تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سفيرا لدى فرنسا.

وكان ترامب قد منح كوشنر عفوا رئاسيا في كانون الأول 2020، بعد أن أقر الأخير بالذنب في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية لحملات انتخابية.

وجاء التصديق على تعيين كوشنر بأغلبية 51 صوتا مقابل 45.

ويعد كوشنر مؤسس شركة "كوشنر كومبانيز" العقارية، كما أن ابنه جاريد كوشنر شغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وهو متزوج من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الكبرى.

وعند إعلان ترامب نيته ترشيح كوشنر في تشرين الثاني الماضي، وصفه بأنه "قائد أعمال بارز، ومحسن، وصانع صفقات مميز".

وسيتوجه كوشنر إلى فرنسا في وقت يشهد فيه التحالف التقليدي بين البلدين توتر، على خلفية سياسات ترامب التجارية والدور الأميركي في حرب أوكرانيا.

وخلال جلسة تأكيد ترشيحه هذا الشهر، قال كوشنر إنه سيعمل عن كثب مع فرنسا لـ"تحقيق توازن أكبر في علاقتنا الاقتصادية المهمة"، كما سيشجع فرنسا على "زيادة استثماراتها في قدراتها الدفاعية، وقيادة الاتحاد الأوروبي نحو التوافق مع الرؤية الأميركية بشأن تعزيز الالتزامات الأوروبية في مجال الأمن".

وفي ظل إحداث ترامب لاضطراب في العلاقات التقليدية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، شدد كوشنر على تقديره للعلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا التزامه "بتعزيز العلاقة لتصبح أقوى".

وأشار كوشنر خلال حديثه أمام أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه ابن لاثنين من الناجين من المحرقة النازية، قَدِما إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، كما قتلت جدتاه وعدد من أفراد عائلته على يد النازيين.

"نسيب ترامب" ومتهرب من الضرائب.. من هو سفير أميركا الجديد في فرنسا؟

عربي و دولي

الولايات المتحدة

ترامب

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