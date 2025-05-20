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عربي و دولي

"إسرائيل تقتل الأطفال كهواية".. غولان يثير عاصفة سياسية داخلية

2025-05-20 | 06:57
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&quot;إسرائيل تقتل الأطفال كهواية&quot;.. غولان يثير عاصفة سياسية داخلية
"إسرائيل تقتل الأطفال كهواية".. غولان يثير عاصفة سياسية داخلية

شن رئيس حزب الديمقراطيين المعارض الإسرائيلي، يائير غولان، هجوما شديدا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إنها تقتل الأطفال كهواية، مشيرا إلى أن تل أبيب ستصبح منبوذة بين الأمم.

واتهم غولان، إسرئايل بقتل الأطفال كهواية، وذلك في مقابلة أجراها مع إذاعة "كان بيت" الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن السياسي المعارض اليساري القول، إن "إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل - إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة. والدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان".
وأضاف غولان أن "هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ".
وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة من تصريحات يائير غولان، ودعاه رئيس حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى التراجع والاعتذار عن "تصريحاته المتطرفة والكاذبة"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
كما أدان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تصريحات غولان، حيث قال: "يجب أن يتم نبذ كل من يوجه اتهامات زائفة ضد إسرائيل ويشوه سمعتها وسمعة جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء فترة الحرب، من الحياة العامة".
ومن بين من أدانوا غولان وانتقدوه، رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير الهجرة أفير سوفير، ووزير التعليم يوآف كيش، وعضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، موشيه سعادة.
كما يأتي ذلك في وقت هدد فيه قادة بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" على إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وتناقش الدول الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقيات القائمة".
ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
بدوره، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بريطانيا وفرنسا وكندا، بعد انتقادات قادة الدول الثلاث لتصعيد الحرب على قطاع غزة وحرمانه من المساعدات.
وقال نتنياهو إن الحرب الدائرة في غزة "يمكن أن تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن المتبقين وألقت حماس أسلحتها وتم نفي قادتها القتلة"، مشيرا إلى ضرورة "جعل غزة منطقة منزوعة السلاح".
واتهم رئيس وزراء إسرائيل قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بـ"تقديم جائزة كبيرة لحماس"، بعد أن دعوا إلى إنهاء العمليات العسكرية المكثفة في غزة.
وأضاف: "لا يمكن توقع أن تقبل أي دولة أي شيء أقل من ذلك، وإسرائيل يقينا لن تقبل".
"إسرائيل تقتل الأطفال كهواية".. غولان يثير عاصفة سياسية داخلية

عربي و دولي

يائير غولان

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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