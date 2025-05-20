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عربي و دولي

"من دون تحديد موعد".. إسرائيل توافق على 100 شاحنة مساعدات لغزة

2025-05-20 | 08:34
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&quot;من دون تحديد موعد&quot;.. إسرائيل توافق على 100 شاحنة مساعدات لغزة
"من دون تحديد موعد".. إسرائيل توافق على 100 شاحنة مساعدات لغزة

أعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يانس لايركه، أن المنظمة الدولية حصلت من إسرائيل على إذن بإدخال "نحو 100 شاحنة" مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يتضور أهله جوعا.

ولم يحدد المتحدث موعدا محددا لدخول الشاحنات المئة.
وسمحت إسرائيل بدخول 9 شاحنات تحمل مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، الإثنين، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بأنه "قطرة في محيط" بعد 11 أسبوعا من الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن 9 منها عبرت معبر كرم أبو سالم، وحصلت الأمم المتحدة الثلاثاء على الإذن لتسلمها.
وبمجرد أن تسمح القوات الإسرائيلية للشاحنات بالمرور إلى قطاع غزة، تتسلم فرق الأمم المتحدة المساعدات قبل أن تنقلها لتوزيعها.
وأضاف لايركه أن "الخطوة التالية هي تسلمها ثم توزيعها من خلال النظام المعتمد حاليا، وهو النظام الذي أثبت كفاءته".
وأضاف: "طلبنا الإذن وحصلنا عليه لإدخال مزيد من الشاحنات اليوم (الثلاثاء)، ونتوقع أن يعبر عدد كبير منها، ونأمل أن تعبر جميعها الحدود".
وقال إنها "نحو 100" شاحنة، لكنه لا يعرف على وجه التحديد متى ستدخل إلى قطاع غزة.
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في قطاع غزة من تبعات النقص الحاد في المواد الغذائية منذ أسابيع فيما يواجه سكان قطاع غزة "خطر المجاعة الحرج"، بحسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي نشر في 12 أيار.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن "مليوني شخص يعانون من الجوع" في غزة، بينما "توجد أطنان من الطعام عالقة على الحدود".
"من دون تحديد موعد".. إسرائيل توافق على 100 شاحنة مساعدات لغزة

عربي و دولي

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