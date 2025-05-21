بالفيديو.. هجوم يستهدف سيخ شاوما

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعم أن "المسؤولين في إيران يسرقون وينهبون البلاد والحقيقة أنهم هم أسوأ اللصوص على الأرض".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن رؤيته المقترحة لبرنامج "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي.
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، نقلا عن "رويترز".