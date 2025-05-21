بالفيديو.. هجوم يستهدف سيخ شاوما

في حادثة غريبة، أقدم رجل في كندا على اقـ.تحام مطعم شاورما وهو يحمل سيفًا، لكن المفاجأة لم تكن في السـ.لاح بل في هدفه حيث توجه مباشرة نحو سيخ الشاورما، وبدأ بتقطيع اللحم بنفسه، قبل أن يضعه في كيس بلاستيكي ويلوذ بالفرار.

